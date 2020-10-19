Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота устроили в Японском море учебную дуэль. В ходе тренировки они смоделировали реальное сражение с врагом.

"Лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при применении противолодочного оружия и средств гидроакустического противодействия", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По легенде одна из субмарин, увидела другую подлодку и обстреляла ее торпедами. "Противник" ушел от атаки и вышел в контратаку. После чего экипаж смог оторваться от преследования, попутно установив помехи и ложные цели.

Отмечается, что учения в море обеспечивал корвет "Громкий".