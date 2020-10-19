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19.10.2020 11:24
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на завершение строительства домов в Приморье

Текст: Галина Мисливская
Приморский край в течение месяца получит 1,2 млрд рублей на завершение строительства многоквартирных домов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Федеральное финансирование позволит достроить и ввести в эксплуатацию 11 проблемных домов общей площадью не менее 100 тыс. кв. м. Граждане смогут получить свои квартиры до конца 2020 года.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Решение о помощи Приморью было озвучено на заседании правительства 15 октября. Михаил Мишустин напомнил, что при поддержке государства в регионе уже достроены шесть проблемных жилых домов, около 800 семей получили новые квартиры.

Ранее вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока во время поездки Михаила Мишустина по Дальнему Востоку. В ходе встречи в Благовещенске губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил главу правительства выделить региону дополнительную поддержку, в том числе на решение проблемы долгостроев.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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