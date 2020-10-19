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19.10.2020 06:56
Рубрика: Власть

На Курилах предложили построить горнолыжный курорт и поле для гольфа

Текст: Артем Красиков

В правительстве Сахалинской области представили проект туристического горного курорта в городе Курильске на острове Итуруп.

Фото: molchanovdmitry / iStockphoto
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На Курилах предложили построить горнолыжный комплекс, поле для гольфа, термальную лагуну и гостиницу на 700 номеров. Стоимость проекта оценили в 24 миллиарда рублей, 15 из которых составят частные инвестиции. Сейчас местные власти ведут поиск потенциальных инвесторов, готовых вложит от 100 до 800 миллионов рублей.

"На проект будет распространяться особый налоговый режим территории опережающего развития. Важной составляющей доходной части может стать прибыль от круизного пассажиропотока. Это около 400 тысяч гостей в год", - сообщил министр инвестиционной политики региона Дмитрий Лисневский.

На создание инфраструктуры потратят около девяти миллиардов рублей. Планируется построить 22 километра автодороги Курильск-Горячеводский перевал, грунтовую трассу от деревни источников до бухты Садко, магистральные сети электроснабжения.

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