СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве аэропорта

Дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ. Это статья про халатность.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

При строительстве аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск было допущено использование металлоконструкций и крепежных элементов из стали иной марки, чем была предусмотрена в проектно-сметной документации.

Следователи подчеркивают - строительные элементы при этом не имели технического свидетельства, разрешающего их применение в строительстве на территории Российской Федерации.

Как уже подсчитали специалисты, предварительная сумма ущерба, причиненного в результате строительства, составила больше 800 миллионов рублей.

Громкого уголовного дела, судя по складывавшейся ситуации, следовало ожидать.

Дело в том, что при строительстве этого объекта было немало скандалов, о которых писала местная пресса. Например, еще в конце сентября этого года стало известно, что аэровокзал расторг контракт с подрядчиком - компанией "Сахалинская мехколонна № 68". Строители не уложились в сроки.

Следственный комитет не назвал ни одной фамилии, рассказывая об этом деле. Но, судя по всему, фигурантом расследования оказался бывший заместитель директора компании "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Павел Кузнецов.

Это он согласовал использование корейского металла при строительстве аэровокзального комплекса вместо утвержденного госэкспертизой в проектной документации российского. Сам Кузнецов такой факт согласования отрицал. Как пишет местная пресса, Кузнецов согласовал замену металла, но поставил условие - что по характеристикам такая замена не повлечет опасных последствий.

Директор "СМК № 68", когда местные СМИ писали о проблемах важной стройки, объяснял выбор корейского металла прежде всего тем, что он значительно дешевле российского.

Теперь, как объясняют в Следственном комитете, в рамках расследования будут назначены многочисленные экспертизы. И именно их результаты, как надеются все участники расследования, должны дать ответ на самый главный вопрос: можно ли было менять металл и безопасен ли он для сахалинского аэровокзала. А то ведь, чего доброго, придется ломать все, что построили.