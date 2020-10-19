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19.10.2020 04:52
Рубрика: Общество

Трех пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли в Приамурье

Текст: Артем Красиков

Сотрудники МЧС нашли трех рыбаков, пропавших 17 октября на реке Майдакан Верхнебуреинского района Хабаровского края.

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Спасателям стало известно, что мужчины направлялись из поселка Талакан Амурской области, но их поиск был затруднен тем, что на реке уже образовался лед толщиной до двух сантиметров. Поиски велись и с воздуха: в воскресенье на вертолете специалисты облетели около 200 квадратных километров.

В итоге рыбаков обнаружили в одном из зимовий. Они рассказали, что на их катере сломался двигатель. Они доплыли до берега и ждали помощи. Всех троих доставили на теплоходе в Приамурье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область

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