Трех пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли в Приамурье

Сотрудники МЧС нашли трех рыбаков, пропавших 17 октября на реке Майдакан Верхнебуреинского района Хабаровского края.

Спасателям стало известно, что мужчины направлялись из поселка Талакан Амурской области, но их поиск был затруднен тем, что на реке уже образовался лед толщиной до двух сантиметров. Поиски велись и с воздуха: в воскресенье на вертолете специалисты облетели около 200 квадратных километров.

В итоге рыбаков обнаружили в одном из зимовий. Они рассказали, что на их катере сломался двигатель. Они доплыли до берега и ждали помощи. Всех троих доставили на теплоходе в Приамурье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю