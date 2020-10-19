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Рубрика: Происшествия

В пригороде Читы нашли подпольный пивной цех

Текст: Дина Непомнящая

Работу подпольного цеха по производству пива в пригороде Читы остановили полицейские Забайкалья совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования по ДФО. Было арестовано около пяти тысяч литров пива.

Еще 200 литров незаконной продукции обнаружили в городском баре. Их правоохранители также изъяли.

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По предварительным данным, нелегальный бизнес открыл директор одной из читинских организаций. Для производства пива он специально арендовал помещение в поселке Атамановка Читинского района.

"Готовая продукция разливалась в кеги и стеклянные трехлитровые банки, а затем реализовывалась в одном из баров Читы", - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Произведенную в подпольном цехе продукцию отправили на экспертизу. А в отношении хозяина "бизнеса" начали административное расследование по статье 14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В ближайшее время к нему также может добавиться дело о незаконном предпринимательстве (статья 171 УК РФ). Вопрос о его возбуждении сейчас решается, устанавливается сумма незаконно полученного дохода.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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