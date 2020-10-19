В Приморье расследуют массовую гибель рыбы

Представители администрации Артемовского городского округа и территориального управления Росрыболовства побывали на месте массовой гибели рыбы в реке Артемовка. Как сообщает официальный сайт мэрии, о ЧП проинформировали очевидцы.

Факт гибели рыбы подтвердился, специалисты увидели на воде пену. Они задокументировали материалы и отправили в Росрыболовство и Росприроднадзор. Погибшая рыба направлена на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

"В ходе административного расследования будут установлены лица, причастные к трагедии. Их привлекут к ответственности", - информирует администрация Артема.