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19.10.2020 08:15
Рубрика: Власть

В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае все школы в ближайшие дни переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В детских садах уменьшат количество воспитанников в группах.

Фото: iStock
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Такое поручение дал губернатор Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", - сказал глава субъекта.

На предприятиях составляют списки сотрудников, которые могут работать удаленно и находиться вместе с детьми.

Отмечается, что за сутки COVID-19 выявили у 198 человек, а всего зафиксировано уже 9084 случая. Шесть тысяч пациентов выздоровели, 86 скончались.

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