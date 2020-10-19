В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение

В Забайкальском крае все школы в ближайшие дни переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В детских садах уменьшат количество воспитанников в группах.

Такое поручение дал губернатор Александр Осипов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", - сказал глава субъекта.

На предприятиях составляют списки сотрудников, которые могут работать удаленно и находиться вместе с детьми.

Отмечается, что за сутки COVID-19 выявили у 198 человек, а всего зафиксировано уже 9084 случая. Шесть тысяч пациентов выздоровели, 86 скончались.