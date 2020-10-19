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19.10.2020 08:57
Рубрика: Общество

В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Свадебные церемонии в ЗАГСах Забайкалья в ближайшее время будут проходить без гостей. Присутствовать на регистрации смогут только сами молодожены. Такие требования вынуждены были ввести из-за ухудшения ситуации с короновирусной инфекцией.

Фото: iStock
Ямальским молодоженам разрешили приглашать гостей в ЗАГС

Жених и невеста, как и любые другие посетители госучреждения, должны быть в масках, обработать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. После окончания церемонии все помещения обеззараживают.

Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни - своей и членов семьи. В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно", - объяснила руководитель краевого департамента ЗАГС Ольга Корягина.

Прийти в ЗАГС и лично подать заявление на заключение брака пока тоже не разрешают. Сделать это можно через портал Госуслуг.

Сократили и часы приема по другим обращениям. В обычном режиме проходят только регистрации рождений и смертей. Узаконить смену имени, усыновление или удочерение, установление отцовства можно в случае крайней необходимости.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

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