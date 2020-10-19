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Рубрика: Общество

Дома за партой

В Забайкальском крае школьников отправят на дистанционное обучение
Текст: Артем Красиков (ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

В Забайкальском крае все школы переходят на дистанционное обучение из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Только в понедельник в регионе опасный диагноз подтвердился у 197 человек. Всего COVID-19 выявлен уже более чем у девяти тысяч жителей. 86 пациентов скончались.

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По словам губернатора Александра Осипова, переход на дистанционку состоится в ближайшие дни и позволит снизить число заболевших. Также будут продлены и школьные каникулы на одну или две недели.

В детских садах решено уменьшить количество воспитанников в группах. Это как раз сочетается с переводом работников крупных предприятий на удаленку. Уже составляются списки сотрудников, чье присутствие именно на рабочем месте не критично для производства.

В Забайкалье уже введены довольно жесткие меры: закрыты ночные клубы, запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий с численностью более 50 человек.

Похожая ситуация с образованием и в Бурятии. Дистанционно в республике обучаются все учащиеся за исключением выпускников (9-е и 11-е классы). Осенние каникулы решено продлить на неделю. Ребята будут отдыхать со 2 по 14 ноября.

В регионах Общество Образование ДФО Забайкальский край

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