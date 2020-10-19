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Рубрика: Общество

Видео: На Колыме местные жители спасли шестиметровую косатку

Текст: Артем Красиков

В 40 километрах от Магадана на побережье Охотского моря волной выбросило шестиметровую косатку. Местные жители несколько часов пытались помочь огромному млекопитающему вернуться обратно в воду, сообщает РИА Новости.

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Как рассказывает один из спасателей Александр Фомичев, людей собрали на помощь через социальные сети.

"Мы с друзьями пытались сами вытолкнуть ее в море, но косатка весила примерно тонну. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. Потом волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она смогла уплыть сама", - поделился Александр.

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