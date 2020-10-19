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19.10.2020 19:17
Рубрика: Происшествия

Роковая халатность

Два уголовных дела возбуждено после трагедии в Нижегородской области
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Через неделю после трагедии в поселке Большеорловское Нижегородской области, где 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу на улице, убив троих и еще троих тяжело ранив, правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении лиц, причастных к выдаче молодому человеку разрешения на оружие.

Вчера СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних полиции, которая не увидела 1,5 года назад угрозы в поведении школьника.

СК: Инспектор знала о подготовке убийств нижегородским юношей 1,5 года назад

Хотя в материалах проверки, по мнению следователей, содержалось достаточно данных, указывающих на наличие признаков подготовки к преступлению и покушения на него. Однако инспектор приняла "незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события какого-либо преступления", уточнили в СК.

Как сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, в понедельник суд арестовал и до 12 декабря заключил под стражу врача, выдавшего медицинскую справку стрелку. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Суд оставил без удовлетворения ходатайства доктора и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения.

Даниил Монахов законно владел охотничьим ружьем, сообщили в Росгвардии, поскольку представил все необходимые документы, в том числе и медицинскую справку, выданную одной из частных клиник Нижнего Новгорода.

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