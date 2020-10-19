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19.10.2020 15:07

Сбор зерна в Чувашии приблизился к рекордным показателям

Текст: Сергей Кирсанов
В ходе уборочной кампании в Чувашии получено 954,8 тысячи тонн зерна, что на треть выше показателей прошлого года. Аграриям республики не хватило совсем немного, чтобы побить рекорд 1992 года, когда с полей было собрано более одного миллиона тонн.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Об итогах сбора урожая на еженедельном совещании в доме правительства Чувашии рассказал министр сельского хозяйства ЧР Сергей Артамонов. По его словам, достичь рекордного показателя не удалось и по объективным причинам.

- Площадь зерновых в текущем году меньше уровня 1992 года на 90 тысяч гектар или на 23,7 процента, - отметил министр.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Лидером стал Яльчикский район, где намолочено 87 тысяч тонн зерна. Среди лучших также Канашский и Цивильский районы. На долю трех районов-лидеров уборочной кампании приходится четверть всего валового сбора в республике.

Вместе с тем, по словам Артамонова, многие фермерские хозяйства не указывают реальную урожайность.

- С ними проводим работу по предоставлению достоверной отчетности в статистику. Есть такие проблемы в Аликовском, Комсомольском, Вурнарском районах, - добавил глава минсельхоза Чувашии.

Напомним, в этом году в республике расширены федеральные формы поддержки агропромышленного комплекса. В частности, по инициативе главы Чувашии Олега Николаева увеличен размер субсидий на закупку нового оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. По сравнению с 2019 годом рост составил почти в три раза.

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