Ученые создали материал для восстановления костной ткани

Биологи Самарского университета сделали новый биоматериал гидроксиапатит для лечения остеопороза и запатентовали технологию его производства. В мире нет аналогов именно таких гидроксиапатитов для лечения этого заболевания, уверяют ученые.

С помощью биоматериала можно будет восстанавливать не только утраченные минеральные компоненты костной ткани, но и органические, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Journal of Optical Technology, в котором была опубликована статья ученых.

По словам доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елены Тимченко, сегодня применяемые гидроксиапатиты в своем составе содержат только минеральный компонент:

- Уникальность разработанного нами материала заключается в его составе, а именно в содержании не только минеральных компонентов, но и органических. Новый материал позволяет восстанавливать утраченные минеральные компоненты костной ткани для коррекции лечения остеопороза, а также органическую оставляющую, которая является "каркасом" всех биотканей".

Самарские ученые планируют разработать комплекс методов оценки индивидуального состояния костной ткани при применении нового биоматериала, в том числе в условиях микрогравитации. Поскольку невесомость во время космического полета вызывает специфическую потерю костной массы, а это приводит к развитию остеопороза.