Ульяновская область стала лучшей в сельхозкооперации

Ульяновская область продолжает быть в числе лучших по работе Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В регионе продолжаются выездные обучающие семинары. Сельчане бесплатно могут получить консультации по различным вопроса, касающимся ведения фермерского хозяйства и организации собственного дела.

По словам заместителя председателя правительства - министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина, семинары регулярно проводятся в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области". Он входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Главные цели проекта, инициированного президентом РФ, - это повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие новых форм малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозпотребкооперативах. Несмотря на непростые экономические условия, региону удалось сохранить все меры поддержки для агропромышленного комплекса. Благодаря этому в Ульяновской области наблюдается положительная динамика. Так в животноводстве отмечается увеличение поголовья крупного рогатого скота, растут объемы производства молока и мяса, - отметил Михаил Семенкин.

По данным специалистов регионального министерства, в Ульяновской области 843 местных жителей зарегистрировали крестьянско-фермерские хозяйства, 6670 сельхозтоваропроизводителей являются членами кооперативов. Малые формы хозяйствования на селе вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

- Сотрудники Центра компетенций ведут консультационное сопровождение каждого участника конкурса "Агростартап" до момента заключения соглашения на перечисление денежных средств. Они посетили все сельские районы Ульяновской области. С начала года Центром компетенций было проведен 22 обучающий семинар. Организованы 703 личные консультации, 282 телефонные

консультации, заключено 156 соглашений на оказание информационно-консультационных услуг. До конца года также предстоит завершить разработку методических пособий в помощь сельским жителям, желающим получать меры государственной поддержки, - рассказала руководитель регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области" Маргарита Еварестова.

- На таком семинаре я узнала про государственную поддержку фермеров, и в этом году подала заявку на конкурс "Агростартап", - говорит глава КФХ из Барышского района Мнеря Кадермятова. - Когда узнала, что стала победительницей, очень обрадовалась. Для меня очень важно, чтобы я жила в сельской местности и могла обеспечить себя и свою семью. Кроме того, я хочу помогать своей области развивать сельское хозяйство. В настоящее время освоены все денежные средства гранта. Главные цели нашего проекта - увеличение поголовья КРС в Барышском районе, производство качественного мяса и увеличение занятости населения.

На деньги гранта хозяйство закупило 35 коров. Трудоустроен вновь еще один сотрудник со среднемесячной заработной платой 19 450 рублей. Стоимость создания нового проекта составила 4,3 миллиона рублей, из них средства гранта - 3,7 миллиона.

Говоря о промежуточных итогах работы сельского хозяйства Ульяновской области за год, региональные власти отмечают позитивную динамику. Индекс прироста объема продукции сельского хозяйства составил около 115 процентов к уровню прошлого года.

Компетентно

Михаил Семенкин, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области:

- Основную роль в достижениях отрасли АПК играет рекордный урожай зерна. Положительную динамику мы видим также по продукции животноводства. В 2020-2021 годах у нас прогнозируется продолжение роста показателей в этой отрасли. Прежде всего это касается увеличения численности крупного рогатого скота, повышения объемов производства молока и мяса. На протяжении последних пяти лет в регионе стабильно наращивается валовое производство молока, которое составило 219,6 тысячи тонн за 2019 год, что на 3,9 процентов больше, чем в 2018 году. Этому способствует проводимая в этом направлении технологическая модернизация и реализация инвестпроектов.