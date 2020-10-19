В 2020-м в Оренбуржье по нацпроекту отремонтируют 130 километров дорог

Более 130 километров региональных и межмуниципальных автотрасс будет отремонтировано в Оренбуржье до конца текущего года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Помимо государственных программ, свой вклад в модернизацию дорожной сети вносят и частные инвесторы.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, по состоянию на начало осени в регионе отремонтировано порядка 66 километров автодорог - это свыше половины от запланированного.

Так, в августе были завершены работы на восьми объектах. Выполнены госконтракты по ремонту следующих участков: Гай - Ириклинский (10 километров), Илек - Ташла - Соболево (15 километров), Оренбург - Беляевка (9,5 километров), Орск - Домбаровка - Светлый (17 километров), а также четыре участка автодороги Новоорск - Энергетик общей протяженностью 14,5 километров.

Особое внимание подрядчики уделяют качеству работ. По условиям нацпроекта при укладке асфальтобетона применяется метод объемно-функционального проектирования. Он предполагает подготовку асфальтобетонных смесей в зависимости от условий эксплуатации дороги: перепадов температур, влажности, напряженности трафика, преобладающих типов транспорта.

Помимо замены верхнего слоя дорожного полотна, на всех объектах обустроены обочины, установлены ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.

- Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Оренбуржье идет в соответствии с графиком, - отметил министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин в ходе августовского онлайн-совещания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Помимо федерального центра, заметный вклад в создание современной дорожной сети Оренбуржья вносит ответственный бизнес. Так, нефтяная компания "Сладковско-Заречное" заложила в бюджет на период с 2018-го по 2022 год 1,25 миллиарда рублей на строительство и поддержание дорог в Ташлинском и Сорочинском районах. Это самая большая сумма, выделенная на эти цели в регионе частным инвестором.

- 43 километра трассы от Сорочинска до границы с Ташлой сейчас являются лучшей дорогой в нашем городском округе. Все пять сел, которые расположены в том направлении, конечно, довольны. К примеру, до Войковского люди 25 километров проезжают за 10 минут - это же отлично! - рассказала Татьяна Мелентьева, глава Сорочинского городского округа. - "Сладковско-Заречное" нам не первый год оказывает спонсорскую помощь. Вместе с ними мы отремонтировали общественное пространство - парк 70 лет Победы, они нам три года подряд выделяли по три миллиона рублей, чтобы мы провели работы по благоустройству. В этом году договор тоже подписан, как придут деньги, мы сделаем Аллею Героев в этом же парке.

О важном значении новой трассы для жителей двух районов заявил и глава Ташлинской райадминистрации Владимир Сусликов.

- Дорогу мы ждали не один десяток лет. Ее построили больше 30 лет назад, капитально до этого времени никогда не ремонтировали - только точечно, заплатками. А она для нас востребована, мы же напрямую связаны с Сорочинском. Оттуда у нас идут грузы и стройматериалы. По ней машины едут в районную больницу. Мы очень довольны, что нефтяники выделили деньги, а областные дорожники ее сделали, - отметил Владимир Сусликов.

Осенью строители планируют завершить ремонт участков автотрассы Орск - Шильда - граница Челябинской области. Этот объект имеет важное значение для региона. Напомним, что в 2019-м бывшую региональную дорогу передали в федеральное подчинение. По планам, к 2024 году ее должны полностью привести в нормативное состояние. Это улучшит транспортную доступность соседнего с Оренбуржьем региона и ускорит прохождение транзитного транспорта.

В октябре строители планируют сдать в эксплуатацию участок трассы Секретарка - Дымка в Северном районе, а также привести в порядок подъезд от автодороги Оренбург - Орск - Подъезд к пункту пропуска "Орск" к магистрали Орск - Домбаровка - Светлый.

Справка "РГ"

По данным минстроя области, всего в году в рамках нацпроекта БКАД в Оренбуржье запланирован ремонт 82 объектов.

Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает мероприятия на дорогах федерального, регионального, межмуниципального, а также местного значения в границах Оренбургской (Оренбург) и Орской (Орск, Новотроицк и Гай) агломераций.

На реализацию нацпроекта направлено более 4 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,39 миллиарда.

Компетентно

Игнат Петухов, генеральный директор АО "Корпорация развития Оренбургской области":

- Развитие инвестиционного климата - приоритетное направление работы правительства Оренбургской области. Ставим для себя задачи сделать регион максимально привлекательным для инвестора, как для иностранного, так и для российского. На базе Корпорации развития Оренбургской области работает Центр государственно-частного партнерства. Оренбуржье заинтересовано в масштабировании таких проектов, где государство и частный капитал работают на благо оренбуржцев. Мы подготовили заявку по созданию Особой экономической зоны, которая будет располагаться в Соль-Илецке и Орске. После того, как она пройдет согласование в федеральном министерстве, в регионе появится реальный инструмент для открытия новых производств, что позволит открыть 2 тысячи рабочих мест. Мы всячески поддерживаем инвестора, который не только открывает на территории нашей области предприятия, но ведет активную социальную политику и поддерживает те территории, на которых работает. Мы делаем все, чтобы бизнесу было комфортно.