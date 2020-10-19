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19.10.2020 11:41
Рубрика: Власть

В Башкирии на предприятиях будут работать мединспекторы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Республике Башкортостан вводят новые меры по борьбе с распространением COVID-19. В регионе запретили проведение банкетов и корпоративов в ресторанах и кафе, горожан будут штрафовать за неправильно надетые маски, а во всех предприятиях должны появиться мединспекторы. Как отметил глава региона Радий Хабиров, новые меры продиктованы ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

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- Мы снова вошли в тяжелую фазу. По показателям количества заболевших и смертности эта фаза является гораздо более сложной, чем та, что мы проходили весной, - сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

По данным министерства здравоохранения Башкирии на 19 октября, в регионе зафиксировано более 9,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19. За сутки выявлено 68 новых пациентов. По словам главы региона, самый большой рост среди врачей и государственных и муниципальных служащих. Среди болеющих три заместителя премьер-министра РБ. По мнению Радия Хабирова, причина роста заболеваемости чиновников в не соблюдении ими дисциплины и санэпидправил. Так по его словам, контрольное управление главы РБ проверило ведомства и министерства и выявила многочисленные нарушения масочного режима. Так, в "красной зоне" по числу нарушений оказались башкирский институт развития образования, республиканское управление капитального строительства, министерство культуры РБ, управление государственного аналитического контроля и другие ведомства. Глава региона предложил уволиться чиновникам, которые не хотят соблюдать установленные правила и потребовал от них усилить контроль за подчиненными.

В то же время, чтобы о масочном режиме не забывали все жители республики, в регионе введен запрет на массовые мероприятия в ресторанах и других общепитах, а в общественном транспорте вновь начнутся рейды. Но теперь штрафовать планируют не только за отсутствие маски, но и за неправильное ее использование (если окажется спущенной на подбородок). Кроме того, на предприятиях региона за соблюдением санэпидтребований теперь должны следить медицинские инспектора. Такое поручение дал глава региона.

Фото: iStock
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- Мы проанализировали работу мединспекторов в школах и решили, что этот институт имеет право на дальнейшее существование. Эти специалисты будут встречать работников на входе, проверять температуру и соблюдение масочного режима. Должность мединспектора поручат ответственному сотруднику, - отметил Радий Хабиров.

Как уточнил ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, мединспекторы смогут пройти четырехчасовой образовательный курс, который будет размещен на сайте университета, а в дальнейшем на специализированном портале.

Также власти республики рекомендовали предприятиям перевести на удаленную работу всех беременных женщин.

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