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19.10.2020 19:00
Рубрика: Общество

В Оренбуржье казаки открыли памятник "победителю Чапаева"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Пресс-служба ОВКО Фото: Пресс-служба ОВКО
Фото: Пресс-служба ОВКО

Первый в России памятник одному из лидеров уральского казачества времен гражданской войны - полковнику Тимофею Сладкову, оставшемуся в истории как "победитель Чапаева", - открылся в селе Красном Оренбургской области. Автор монумента - московский скульптор Александр Ворожбет.

Как рассказали "РГ" в Оренбургском войсковом казачьем обществе (ОВКО), средства на установку памятника собирали всем миром.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Участник Первой мировой войны Тимофей Сладков после революции стал заметной фигурой белого движения, защищая свою землю и те устои, по которым четыре века жили представители уральского казачества, - отметил атаман Первого отдела ОВКО Сергей Слепов. - Поэтому казаки считают его героем. Сладков не был замешан в каких-либо репрессиях против мирного населения. А его знаменитый рейд по тылам 25-й Чапаевской дивизии с подразделением в 1000 человек в сентябре 1919 года до сих пор изучают в военных академиях. В результате этой операции был полностью уничтожен штаб дивизиона во главе с самим Чапаевым.

По иронии судьбы, бюст казачьему полковнику в селе Красном установлен у православного храма на улице Чапаева - как символ примирения двух противоборствующих сил братоубийственной войны. После разгрома белого движения Сладков окончил жизнь в инвалидном доме под Парижем в 1956 году и похоронен на кладбище в Монморанси.

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Приветствия по случаю открытия монумента прислали уральские казаки из разных уголков России, а также из зарубежья - в том числе и проживающий во Франции внук полковника. Иван Сладков поблагодарил организаторов установки памятника и выразил надежду в будущем посетить это место.

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