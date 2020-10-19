В Саратове арестован председатель правления НВКбанка

Октябрьский районный суд Саратова арестовал председателя правления Нижневолжского коммерческого (НВК) банка Владимира Кравцева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, банкир подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он будет содержаться под стражей до 3 декабря 2020 года.

В начале января Банк России отозвал у НВКбанка лицензию, из-за выявленных там нарушений.

В дальнейшем прокуратура Саратовской области сообщила, что в ходе проверки установили, что сотрудники банка незаконно выводили активы, причинив финансовой организации ущерб на 2,9 миллиарда рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.