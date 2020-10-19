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19.10.2020 14:50
Рубрика: Власть

В Ульяновской области на бизнес почти не давят

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Вопросы защиты прав предпринимателей обсудили на межрегиональной конференции "Право на бизнес. Уголовное преследование" в Ульяновске 14 октября. Здесь же ульяновский губернатор Сергей Морозов встретился с генеральным директором платформы для работы с обращениями "ЗаБизнес.РФ" Элиной Сидоренко.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Диалог власти и предпринимательского сообщества - важная часть работы, которая помогает своевременно принимать необходимые решения, ведь найти их можно только совместно. Именно поэтому мы собираемся внедрить сразу несколько проектов, которые помогут нам лучше контролировать ситуацию вместе с бизнес-сообществом и не допускать излишнего давления или преследования предпринимателей. Мы уже приступили к разработке новой платформы, аналогичной федеральному ресурсу "ЗаБизнес.РФ", на которой можно будет обратиться за помощью. Также мы приняли решение создать в регионе Центр защиты прав налогоплательщиков и Народный предпринимательский фронт для защиты добропорядочного бизнеса от давления контрольных органов. Все это в совокупности создаст единую и мощную систему, которая поможет отстаивать права предпринимателей, что, несомненно, скажется на комфортности делового климата региона в целом", - заявил Сергей Морозов.

Фото: мывместе2020.рф
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Генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко отметила, что в Ульяновской области прослеживается хорошая тенденция в сфере поддержки и защиты бизнеса.

"Это один из самых благополучных регионов, где присутствует прозрачность во взаимоотношениях предпринимателей и власти. Губернатор оперативно реагирует на обращения и делает все возможное, чтобы помочь. Уже в 2021 году платформа "ЗаБизнес" возьмёт на себя вопросы силового давления контрольно-надзорных органов и здесь как раз необходима наша кооперация, учитывая опыт Ульяновской области и реализующиеся на ее территории проекты и инициативы",- отметила Элина Сидоренко.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерины Толчиной, в 2019 году поступило 675 обращений от 1100 субъектов предпринимательской деятельности. Основными темами выступили: задолженность органов власти перед бизнесом, уголовное преследование, высокие тарифы инфраструктурных монополий, трудности связанные с строительством капитальных объектов, распространение новых требований к НТО, высокая ставка налога на имущество, отмена единого налога на вмененный доход и другие вопросы отрасли. В сфере уголовного преследования поступило 12 обращений.

Напомним, Ульяновская область стала первым регионом, где начал применяться риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности, что позволило значительно снизить количество проверок и административное давление. В период пандемии в регионе введены "надзорные каникулы". В настоящее время по поручению Губернатора запрет на проверки бизнеса контрольными органами продлён до конца первого квартала 2021 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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