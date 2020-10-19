Цифровизация всех сфер нашей жизни, нестабильность в экономике из-за пандемии бросили серьезный вызов системе высшего образования в стране.

Практически во всех отраслях требуются не просто грамотные, но и стрессоустойчивые специалисты, способные быстро адаптироваться к меняющимся реалиям. Поэтому вузы также меняют программы обучения. Так, в Сибирском федеральном университете (Красноярск) со следующего года первые студенты приступят к обучению по новой магистерской программе "Финансово-экономическая аналитика и принятие решений в цифровой среде", разработанной в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)". Более подробно о преимуществах и перспективах этой программы "РГ" рассказывают ректор СФУ Максим Румянцев и руководитель проекта, директор Института экономики, государственного управления и финансов СФУ Евгения Бухарова.

На чем основана новая магистерская программа?

Максим Румянцев: Программа базируется на приоритетах нацпроектов "Образование" и "Цифровая экономика" и конкретизирована с учетом стратегических задач нашего вуза: формирование современного кадрового потенциала для решения задач социально-экономического развития Сибирского федерального округа, Красноярского края, Ангаро-Енисейского макрорегиона по приоритетным направлениям инновационного развития.

Миссия программы - подготовка конкурентоспособных на российском и международных рынках специалистов, способных принять эффективные финансовые и управленческие решения в условиях неопределенности и цифровой трансформации общества с учетом потребностей реального сектора экономики. Реализовываться она будет в сетевом формате взаимодействия с ведущим университетом страны в области экономического образования, МГУ им. М.В. Ломоносова, с индустриальными партнерами, вузами Красноярска и Сибирского федерального округа.

В чем ее принципиальное отличие от других магистерских программ по экономике и какие конкурентные преимущества получат ее выпускники?

Максим Румянцев: Уникальность ее в том, что формирование аналитических компетенций базируется на сочетании фундаментальной подготовки в области экономической теории, подготовки в области системного анализа, математического и информационного моделирования, анализа больших данных, развития психолого-поведенческих компетенций выпускников и навыков эффективной командной работы, а также практико-ориентированной подготовки в области проектной деятельности и предпринимательства.

Это принципиально новая программа, впитавшая лучшие практики ведущих российских и зарубежных университетов. Содержит экспортно-ориентированную компоненту - открытые онлайн-курсы, размещенные на российских и международных платформах открытых образовательных ресурсов. Многосторонний сетевой формат программы также будет способствовать ее продвижению на рынках.

А поскольку программа разрабатывалась совместно с индустриальными партнерами, выпускники очного отделения подкрепят теоретические знания практическими навыками на конкретных предприятиях.

Правильно мы понимаем, что это совершенно новый подход к созданию образовательной программы?

Евгения Бухарова: Студентам предоставляется возможность самим сформировать свою образовательную траекторию. Только часть дисциплин обязательна, а по большой части дисциплин студентам предоставлена возможность выбора, включая изучение дисциплин в разных институтах СФУ, других университетах, на российских и международных образовательных платформах.

При этом программа предусматривает различные формы обучения: лекции и семинары, организационно-деятельностные игры, психологические тренинги и т.д. Реализовывать программу планируется в двух форматах: очное обучение и очно-заочное для работающих.

Как поможет в этом международный электронный курс?

Евгения Бухарова: Программа будет реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для СФУ создание собственного курса "Финансовое инвестирование и риск-менеджмент" на международной платформе открытого образования - это первый опыт и большой шаг. Считаем важным найти баланс, особенно в обучении в области экономики и управления, между контактными и дистанционными формами получения знаний, масштабами использования открытых образовательных ресурсов. Ведь образование - еще и обретение навыка коммуникаций, как межличностных, так и профессиональных.

Как участвовали в разработке программы потенциальные работодатели будущих магистров?

Евгения Бухарова: Начиная со стадии проектирования к разработке подключены крупнейшие работодатели в регионе, что гарантирует востребованность выпускников программы на рынке труда в дальнейшем. Программа разработана в рамках сетевого взаимодействия с индустриальными партерами: Красноярским отделением Сбербанка и Корпорацией развития Енисейской Сибири. Заключенные с компаниями договоры о сотрудничестве предусматривают непосредственное участие специалистов в учебном процессе и учебно-методическом обеспечении. Предусматривают прохождение студентами практик и стажировок в этих организациях и трудоустройство студентов, завершивших обучение.

Как разработка этой программы поможет СФУ продвинуться в национальном проекте "Образование"?

Максим Румянцев: Программа лежит в мейнстриме стратегических задач российского профессионального образования. Это вклад в усиление позиционирования СФУ в национальном проекте "Образование" и укрепление репутации университета как современного инновационного вуза.

Комментарий

Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири:

- Разрабатываемая магистерская программа является междисциплинарной и направлена на развитие компетенций и навыков, необходимых выпускникам для работы в реальном секторе экономики. Создание и внедрение программы позволит обеспечить будущую потребность предприятий Енисейской Сибири в компетентных и конкурентоспособных кадрах. Наши специалисты принимают активное участие подготовке образовательной программы. Выпускникам будут предложены места для прохождения практики и стажировок как в Корпорации, так и в компаниях-партнерах. Кроме того, участвуем в формировании прикладных кейсов, которые позволят решать теоретические задачи на примерах из реальной производственной практики.