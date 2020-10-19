Омский губернатор отдал медикам часть автопарка правительства

Заразившийся коронавирусом губернатор Омской области Александр Бурков выступил в Инстаграм с обращением к омичам.

- Ситуация очень сложная. Чтобы повысить мобильность медработников, с этой недели мы направляем машины регионального правительства в медицинские учреждения, - в частности, заявил Александр Бурков. - С учетом чрезвычайной ситуации нам необходимо переводить дополнительные больничные койки под лечение "ковидных" больных. Мы будем перепрофилировать стационары, у нас нет другого выхода.

Поскольку нагрузка на медиков растет, также принято решение дополнительно направить ординаторов из медакадемии на подмогу персоналу поликлиник и стационаров.

- Все, кто будет работать стажерами в красной зоне, гарантированно получат "ковидные" доплаты в соответствии с решением президента, - сообщил Бурков.

На добровольных началах поликлиники укрепят студенты-медики, которые уже неплохо себя зарекомендовали в период весеннего обострения опасной инфекции.

Сейчас власти прорабатывают вопрос об эффективной помощи тем, кто лечится амбулаторно.

Справка "РГ"

С начала пандемии в Омской области зарегистрировано 13 374 случая коронавируса. 376 омичей с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.