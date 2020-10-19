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Рубрика: Происшествия

При пожаре в Иркутской области погибли трое человек

В ночь на понедельник в частном жилом доме города Нижнеудинск произошел пожар. Погибли женщина и двое детей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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"На момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. До прибытия спасателей из дома самостоятельно через окно эвакуировался 16-летний подросток", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пожарные обнаружили в доме трех погибших: женщину 42 лет, девятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку. Огонь был потушен в течение 45 минут. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По одной из версий, возгорание началось из-за замыкания электропроводки. Впрочем точные причины установят эксперты, после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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