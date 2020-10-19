При пожаре в Иркутской области погибли трое человек

В ночь на понедельник в частном жилом доме города Нижнеудинск произошел пожар. Погибли женщина и двое детей, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"На момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. До прибытия спасателей из дома самостоятельно через окно эвакуировался 16-летний подросток", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пожарные обнаружили в доме трех погибших: женщину 42 лет, девятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку. Огонь был потушен в течение 45 минут. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По одной из версий, возгорание началось из-за замыкания электропроводки. Впрочем точные причины установят эксперты, после выяснения всех обстоятельств произошедшего.