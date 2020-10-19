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19.10.2020 14:53
Рубрика: Власть

Путин попросил передать благодарность Сигалу

Текст: Кира Латухина

За участие в акции по восстановлению популяции байкальского омута президент России Владимир Путин попросил передать благодарность актеру Стивену Сигалу.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
Стивен Сигал захотел взять "дальневосточный гектар"

На встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым речь зашла о выполнении поручения президента по восстановлению популяции байкальского омуля. "Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост", - сообщил Шестаков. "Поэтому в перспективе 2023-2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство", - объявил он.

"Стивен Сигал принимал участие в этой акции?" - уточнил Владимир Путин. Получив утвердительный ответ, попросил передать ему слова благодарности.

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