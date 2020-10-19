Спасатели нашли тело одного из двух пропавших в горах Алтая экологов

Новости

В Москве могут расширить систему QR-кодов 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
ЦСКА: У Карпова закрытый перелом носа и сотрясение мозга 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
19.10.2020 09:09
Рубрика: Происшествия

Спасатели нашли тело одного из двух пропавших в горах Алтая экологов

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

В Республике Алтай спасатели уже третьи сутки ведут поиски двух пропавших в Кош-Агачском районе сотрудников регионального природоохранного ведомства. Накануне им удалось обнаружить тело одного из них, по предварительной версии, он погиб из-за схода лавины.

Фото: Соцсети
30 лет назад на пике Ленина в Киргизии погибли 43 альпиниста

- Сообщение о том, что два сотрудника комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай пропали в горах, поступило 17 октября, - сообщили в республиканском управлении МЧС России. - Они вели учет сибирского горного козла и горного барана (аргали) в урочище Казаныгир и в назначенное время не вышли на встречу с основной группой. В тот же день были организованы поиски, в которых принимают участие специалисты природоохранного комитета, пожарной части села Кош-Агач, спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления ГО ЧС Республики Алтай, задействован также вертолет МИ-8 Авиалесоохраны.

Пропавших ищут в районе Тархатинского озера, где недавно сошла лавина. Спасатели метр за метром обследуют металлическими прутьями и затем перекапывают лопатами массу из снега, льда и камней. Ориентировочная площадь поисков составляет 150 на 200 квадратных метров. Вчера, 18 октября, обследовав 25 тысяч квадратных метров, им удалось обнаружить и извлечь тело одного из пропавших.

- Поиски осложняются тем, что погода в этом районе неустойчивая. Утром 19 октября из-за сильного ветра, снега и плохой видимости работы пришлось приостановить. Но как только погода нам позволит, мы возобновим поиски, - отметили в республиканском управлении МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете