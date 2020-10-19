Спасатели нашли тело одного из двух пропавших в горах Алтая экологов

В Республике Алтай спасатели уже третьи сутки ведут поиски двух пропавших в Кош-Агачском районе сотрудников регионального природоохранного ведомства. Накануне им удалось обнаружить тело одного из них, по предварительной версии, он погиб из-за схода лавины.

- Сообщение о том, что два сотрудника комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай пропали в горах, поступило 17 октября, - сообщили в республиканском управлении МЧС России. - Они вели учет сибирского горного козла и горного барана (аргали) в урочище Казаныгир и в назначенное время не вышли на встречу с основной группой. В тот же день были организованы поиски, в которых принимают участие специалисты природоохранного комитета, пожарной части села Кош-Агач, спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления ГО ЧС Республики Алтай, задействован также вертолет МИ-8 Авиалесоохраны.

Пропавших ищут в районе Тархатинского озера, где недавно сошла лавина. Спасатели метр за метром обследуют металлическими прутьями и затем перекапывают лопатами массу из снега, льда и камней. Ориентировочная площадь поисков составляет 150 на 200 квадратных метров. Вчера, 18 октября, обследовав 25 тысяч квадратных метров, им удалось обнаружить и извлечь тело одного из пропавших.

- Поиски осложняются тем, что погода в этом районе неустойчивая. Утром 19 октября из-за сильного ветра, снега и плохой видимости работы пришлось приостановить. Но как только погода нам позволит, мы возобновим поиски, - отметили в республиканском управлении МЧС.