В Бийске прохожий убил девушку и покалечил вторую

Новости

В Мадриде начнут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды 13:04
Стало известно, почему переболевшие COVID-19 теряют антитела 12:58
Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы 12:54
Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей 12:16
Число случаев СOVID-19 в мире превысило 40 млн 12:13
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет 12:12
В Рособрнадзоре пообещали не вводить экзамены для четвертых классов 12:09
Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек 12:07
Netflix назвал свой самый популярный сериал года 11:58
Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
В Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
В Москве откроют памятник Марку Захарову 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 12:58
Рубрика: Происшествия

В Бийске прохожий убил девушку и покалечил вторую

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело после нападения неизвестного на двух девушек в Бийске. Одна из пострадавших скончалась, а другая тяжело ранена. Полиция ведет поиски нападавшего.

Фото: СК по Свердловской области
Уралец получил пожизненный срок за убийство девушек на горе Уктус

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, нападение было совершено накануне вечером в районе улиц Васильева и Социалистической в Бийске.

Неизвестный парень подошел к двум 22-летним девушкам и нанес им удары ножом. Одна из них скончалась на месте происшествия от проникающего ранения в живот. А другая с ранениями грудной клетки и живота в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города. Ей удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

Следователи и криминалисты следкома вместе с сотрудниками уголовного розыска сейчас устанавливают все обстоятельства этого происшествия, ищут возможных свидетелей, а также занимаются розыском нападавшего. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, к расследованию этого преступления подключились не только бийские оперативники, но и специалисты главного управления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете