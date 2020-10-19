В Бийске прохожий убил девушку и покалечил вторую

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело после нападения неизвестного на двух девушек в Бийске. Одна из пострадавших скончалась, а другая тяжело ранена. Полиция ведет поиски нападавшего.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, нападение было совершено накануне вечером в районе улиц Васильева и Социалистической в Бийске.

Неизвестный парень подошел к двум 22-летним девушкам и нанес им удары ножом. Одна из них скончалась на месте происшествия от проникающего ранения в живот. А другая с ранениями грудной клетки и живота в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города. Ей удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

Следователи и криминалисты следкома вместе с сотрудниками уголовного розыска сейчас устанавливают все обстоятельства этого происшествия, ищут возможных свидетелей, а также занимаются розыском нападавшего. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, к расследованию этого преступления подключились не только бийские оперативники, но и специалисты главного управления.