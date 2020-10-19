В Новосибирской области усилят контроль за поставками лекарств в аптеки

Новости

Умер первый тренер Юрия Жиркова 16:14
На "Российской промышленной неделе" обсудят эффективные меры поддержки 16:05
В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями 15:51
Петербуржец задушил соседку-блокадницу 15:37
Режиссер Илья Эпельбаум умер от коронавируса 15:23
Рособрнадзор: Более 400 выпускников заразились COVID-19 на ЕГЭ 15:19
Путин указал следить за четкой работой верфей 15:15
Мэр Архангельска подал в отставку 15:13
МЧС с начала года обезвредило более 33 тысяч взрывоопасных предметов 15:12
Жителям Киргизии предложили скинуться на погашение внешнего долга 15:10
Путин попросил передать благодарность Сигалу 14:53
Проценко: Пациентов с COVID госпитализируют бесплатно и по показаниям 14:50
В Минске мировые звезды примут участие в опере "Царская невеста" 14:48
В Кремле заявили о необходимости улучшить ситуацию с инвестклиматом 14:37
В Крыму при прокладке водовода нашли поселение времен Золотой Орды 14:35
В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса 14:31
Более 110 тысяч заявок поступило на студенческую олимпиаду "Я - профессионал" 14:30
Малком пропустит матч Лиги чемпионов против "Брюгге" 14:25
Поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман" доставили в Кубинку 14:11
В Сочи метеорологи спрогнозировали мощные ливни и смерчи 14:03
Правительство выделит 28 млрд рублей на выплату военных пенсий 13:59
Хакеры распространяют поддельный антивирус McAfee 13:50
В московской школе придумали мульт-уроки 13:48
В Кремле констатировали отсутствие желаемого прогресса по ДСНВ 13:48
Запрет на работу музеев и выставок продлится в Подмосковье до 7 ноября 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 15:54
Рубрика: Власть

В Новосибирской области усилят контроль за поставками лекарств в аптеки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Полуторамесячный запас антибиотиков и антивирусных препаратов сформирован в одной из крупнейших аптечных сетей региона - муниципальной аптечной сети. Об этом было сказано на рабочем совещании, которое провел первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Ситуацию с лекарственным обеспечением жителей области по поручению губернатора Андрея Травникова обсудили руководители минздрава, территориального органа Росздравнадзора, департамента по социальной политике мэрии и крупнейших аптечных сетей.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева сообщила, что в регионе ведется ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных сетях. Согласно ему антибиотики и антивирусные препараты поступают в аптечные организации, но "из-за ажиотажного спроса очень быстро раскупаются".

- Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям области осознанно подходить к их приобретению и приему, - особо отметила Елена Хрусталева. - Покупать их можно только по назначению врача и при наличии рецепта.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В Новосибирской области нуждающимся помогут 500 волонтеров

Руководитель ведомства предупредила, что при неконтролируемом приеме препаратов формируется устойчивость к ним. Таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, в "Новосибирской аптечной сети" есть полуторамесячный запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков. Производителю основных противовирусных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, направлено письмо, и аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить запас препаратов, соответствующий потребности.

На складах "Новосибоблфарма" для обеспечения региональных льготников имеется трехмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска - 2,5-месячный запас лекарств. По федеральной льготе запас составляет 3,5 месяца.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов призвал руководителей частных аптечных сетей усилить взаимодействие с Росздравнадзором, чтобы наладить координацию с крупными поставщиками медпрепаратов. Региональному минздраву поручено провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом области и наладить ежедневную коррекцию схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств.

Кроме того, поручено обеспечить взаимодействие службы "112" и кол-центра "Новосибирской аптечной сети".

Справка "РГ"

Для жителей Новосибирской области разработан специальный порядок обращения за медицинской помощью при симптомах вирусной инфекции: http://www.nso.ru/news/43495

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин назвал ООН безальтернативной глобальной структурой
Лавров: Необходимо прекратить боевые действия в Карабахе
Правительство выделит 28 млрд рублей на выплату военных пенсий
За сутки в России подтверждено 15 982 случая COVID-19 в 84 регионах
Запрет на работу музеев и выставок продлится в Подмосковье до 7 ноября
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года