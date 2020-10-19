В Новосибирской области усилят контроль за поставками лекарств в аптеки

Полуторамесячный запас антибиотиков и антивирусных препаратов сформирован в одной из крупнейших аптечных сетей региона - муниципальной аптечной сети. Об этом было сказано на рабочем совещании, которое провел первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Ситуацию с лекарственным обеспечением жителей области по поручению губернатора Андрея Травникова обсудили руководители минздрава, территориального органа Росздравнадзора, департамента по социальной политике мэрии и крупнейших аптечных сетей.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева сообщила, что в регионе ведется ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечных сетях. Согласно ему антибиотики и антивирусные препараты поступают в аптечные организации, но "из-за ажиотажного спроса очень быстро раскупаются".

- Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям области осознанно подходить к их приобретению и приему, - особо отметила Елена Хрусталева. - Покупать их можно только по назначению врача и при наличии рецепта.

Руководитель ведомства предупредила, что при неконтролируемом приеме препаратов формируется устойчивость к ним. Таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, в "Новосибирской аптечной сети" есть полуторамесячный запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков. Производителю основных противовирусных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, направлено письмо, и аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить запас препаратов, соответствующий потребности.

На складах "Новосибоблфарма" для обеспечения региональных льготников имеется трехмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска - 2,5-месячный запас лекарств. По федеральной льготе запас составляет 3,5 месяца.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов призвал руководителей частных аптечных сетей усилить взаимодействие с Росздравнадзором, чтобы наладить координацию с крупными поставщиками медпрепаратов. Региональному минздраву поручено провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом области и наладить ежедневную коррекцию схем лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптечных сетях аналогичных лекарственных средств.

Кроме того, поручено обеспечить взаимодействие службы "112" и кол-центра "Новосибирской аптечной сети".

Справка "РГ"

Для жителей Новосибирской области разработан специальный порядок обращения за медицинской помощью при симптомах вирусной инфекции: http://www.nso.ru/news/43495