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Рубрика: Происшествия

В полиции Новосибирска рассказали о фейке про отравленные маски

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В ГУ МВД России по Новосибирской области назвали фейком сообщения об ограблениях с применением отравленных масок. Как уточнили в пресс-службе ведомства, подобная информация распространяется через мессенджеры сразу в нескольких регионах.

Авторы сообщений утверждают, что под видом волонтеров по квартирам ходят преступники, бесплатно раздающие медицинские маски, пропитанные неким наркотическим веществом. Примерив такое "средство защиты", человек теряет сознание, и грабители выносят из его дома ценные вещи.

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- Данная информация не соответствует действительности, - заверили в областном полицейском главке. - Распространяемое "сообщение" имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило, в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений - посеять панику.

Стражи порядка предупреждают, что распространение недостоверных сведений, создавших, в частности, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административное наказание. Размеры штрафов в подобных случаях варьируются от 30 до 100 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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