В ТПУ рассказали о цифровизации высшего образования

Когда этого потребовали обстоятельства, тысячи студентов Томского политехнического университета (ТПУ) удалось перевести на дистанционное обучение всего за сутки. Процесс обучения в новом формате с первых дней пошел почти без сбоев. Благодаря чему вуз сумел так легко преодолеть тот рубеж, с которым не справились многие образовательные учреждения?

Есть два слагаемых, без которых успешная цифровизация невозможна. Первое - это созданная в вузе цифровая среда. "Мы очень давно занимаемся развитием интернет-технологий, - рассказал проректор по цифровизации ТПУ Александр Фадеев. - По сути, с того момента, как интернет пришел в университеты. Началось с того, что мы сами разработали полноценную систему электронного обучения для заочников. С годами техническая платформа становилась более мощной, вокруг нее росли цифровые сервисы".

По словам Александра Фадеева, работа вуза в онлайне ведется в синхронном и асинхронном режиме: в синхронном преподаватель и студенты что-то делают вместе, в асинхронном - по отдельности. И если образовательный синхрон получил широкую востребованность только в современных условиях, то асинхрон развивался в течение нескольких лет. Преподаватели создавали собственные онлайн-курсы, записывали видеолекции.

Уже более десяти лет в ТПУ работает так называемый корпоративный портал: система сайтов преподавателей, которые они могут редактировать сами, не будучи программистами. Именно на этих сайтах размещаются авторские онлайн-курсы, которых на январь нынешнего года насчитывалось около 1200.

Кроме того, в инженерном вузе, где подготовка невозможна без отработки практических навыков, создали виртуальные лаборатории. Сегодня в вузе около 220 виртуальных лабораторий. Когда появилась необходимость использовать в образовательном процессе лицензионное программное обеспечение, в политехе развернули службу удаленного запуска приложений.

Только цифровой среды для успешного развития дистанционного обучения мало. Необходимы еще обученные и вовлеченные в процесс преподаватели

Но одной цифровой среды для успешного развития дистанционного формата обучения недостаточно. Необходимо еще одно слагаемое - обученные и вовлеченные в процесс преподаватели. Вуз последовательно обучал преподавателей цифровым навыкам - сегодня каждый умеет работать с персональным сайтом, с системой электронного обучения Moodle, которая внедрена с 2014 года во все формы обучения вуза, с другими инструментами.

В результате для перехода на дистант вузу не потребовалось мгновенно перестроить всю систему - она уже работала, требовалось только ее расширить. "Утром 16 марта было принято решение о переходе на дистант, а уже вечером я рассылал педагогам и студентам письма и видеоинструкции, как и что необходимо сделать. Мы предложили использовать видеоконференции на платформе Zoom (кроме того, мы используем Cisco Webex Meetings и чуть позже, в течение нескольких дней, развернули на собственных серверах систему BigBlueButton). И утром 17 марта 250 групп получили рассылку от преподавателей на конференции и перешли на дистанционное обучение, - рассказывает проректор, - А уже через несколько дней преподаватели встроили в свой учебный процесс виртуальные лабораторные работы, онлайн-курсы, тренажеры виртуальной реальности и многие другие ресурсы как собственной разработки, так и других авторов".