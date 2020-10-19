В Тулуне 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир

Новоселов поздравили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник ВСЖД Василий Фролов.

Две блок-секции из 50 квартир для учителей, врачей и работников культуры возведены в рамках сотрудничества правительства региона и ОАО "РЖД".

- Эти дома были построены в кратчайшие сроки - меньше, чем за год. Строители и компания РЖД, которая финансировала работы, сделали все, чтобы вы как можно скорее забыли о том страшном наводнении, которое было в 2019 году. Тогда многие из вас лишились жилья, имущества, не знали, как жить дальше. Исполняя поручение президента России Владимира Путина областное руководство, многие предприятия и коммерческие структуры активно включились в работы по ликвидации последствий наводнения. Вы сами видите, как преобразился ваш город, сколько уже построено и отремонтировано: новая школа, больница, жилые дома, благоустроена улица Ленина. Сегодня ключи от квартир мы передаем людям, работающим в социальной сфере, мы заинтересованы в кадровом потенциале, чтобы люди приезжали и возвращались в город, чтобы Тулун дальше жил и развивался, - подчеркнул губернатор.

Как пояснила вице-мэр Тулуна Елена Абрамова, из пятидесяти - 10 квартир остаются в резерве для молодых специалистов, которые будут приезжать на работу в Тулун, остальные новоселы занимаются оформлением документов. По ее мнению, для людей служебное жилье - это важнейший фактор, чтобы остаться в городе.

Строительство четырех жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске, в каждом из которых по 25 квартир, стартовало в феврале 2020 года со сдачей в эксплуатацию в 2021 году. После обращения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к руководству РЖД сроки строительства были сокращены. В настоящее время в двух блок-секциях работы полностью завершены. Квартиры с полной внутренней отделкой. В подъездах установлены лифты, подъемники для маломобильных граждан, в каждом жилом помещении есть электроплита, а также нагреватели для воды на случай отключения центрального горячего водоснабжения. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей - канализации, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, выполнено благоустройство территории. Документы на право собственности получены.

Еще два дома будут готовы к концу года. В них будут жить специалисты ОАО "РЖД".

- Мы стремимся создать людям хорошие условия для жизни и работы, решить социальные вопросы. Только совместными усилиями мы сможем помочь городу, пострадавшему от такого страшного наводнения. На строительство всех четырех домов направлено 650 млн рублей. Также на условиях софинансирования ОАО "РЖД" участвует в возведении в Тулуне школы на 1275 мест. Компания выделит средства, покрывающие половину стоимости строительства, порядка 750 млн рублей. Ожидается, что новая школа откроется 1 сентября 2021 года, - рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 17 октября провел в Тулуне совещание с мэрами территорий, пострадавших во время прошлогоднего наводнения. Основная тема - исполнение плана-графика по проектированию, капремонту, реконструкции или строительству объектов, пострадавших от паводка.

- Я проехал сегодня по объектам. Есть серьезные проблемы. Так, школа в Березовой роще, жилые дома в микрорайоне Угольщиков строятся с отставанием графика. Это недопустимо. Люди ждут свое жилье, социальные объекты, а строители не укладываются в сроки. Недобросовестные подрядчики должны быть наказаны. Требую поставить в известность прокуратуру и в еженедельном режиме докладывать о ходе работ мне лично, - обратился губернатор к главам муниципалитетов.

В настоящее время в соответствии с программой по восстановлению территорий, пострадавших от наводнения, работы выполнены по 116 объектам, на 56 ведутся строительно-монтажные работы.

Капремонту подлежало 2598 объектов. На сегодняшний день не выполненными остаются около 20 процентов работ.

Капремонт во всех жилых помещениях планируется завершить до 30 ноября 2020 года.

Напомним, что для решения задач по ликвидации последствий паводка правительством Российской Федерации в 2019 году утверждена специальная программа.

Непосредственно на месте ЧС она была откорректирована и утверждена в новой редакции со сроком завершения до 2023 года.

Всего в пострадавших районах необходимо восстановить большое количество объектов социального назначения. Все они включены в программу восстановления, утвержденную правительственной комиссией по ликвидации последствий наводнения.

Уже завершено устройство временных защитных сооружений на реках Уда и Ия в зоне подтопления. Начаты работы по строительству 6 из 11 дамб в городах Тулун, Нижнеудинск и селе Алыгджер как наиболее пострадавших от наводнения.

- Крайне важной задачей сейчас является обеспечение безопасности жителей Иркутской области. Прежде всего, это снижение рисков подтопления в период паводков. Для этого, как и планировалось, необходимо в полном объеме возвести дамбы и другие защитные сооружения. На эти цели выделено свыше 5 млрд рублей. Примерно 1 млрд 100 рублей из областного бюджета и 4 млрд из федерального, - отмечал президент России Владимир Путин на видео-совещании по реализации программы восстановления территорий, пострадавших от наводнения.

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