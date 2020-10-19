Население задолжало за тепло, свет и газ 185 миллиардов рублей

Общая задолженность за поставленные энергоресурсы - газ, тепло и электроэнергию - к началу сентября составляла 554,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал представитель Минэнерго на круглом столе в Совете Федерации о мерах по повышению уровня расчетов потребителей на розничном рынке электроэнергии.

Наибольшая доля этой задолженности - за газ (206,2 миллиарда рублей). За электричество потребители недоплатили 195,3 миллиарда, за тепло - 153,2 миллиарда рублей.

С начала года задолженность выросла на 70,6 миллиардов рублей, или на 15 процентов. Существеннее всего - на 17 процентов увеличились долги по электроэнергии.

Задолженность населения с начала года выросла на 23 процента, или на 34,6 миллиардов рублей. В целом она составляла к началу сентября 185 миллиардов рублей.

В первом полугодии наблюдалось системное снижение платежей, однако начиная с конца второго квартала наметилась положительная динамика, отметили в Минэнерго. Уровень расчетов в третьем квартале превышает 100 процентов, что свидетельствует об оплате потребителями не только текущих обязательств, но и о погашении ранее накопленной задолженности.

Самые большие долги - у потребителей Северо-Кавказского федерального округа (137,2 миллиарда рублей). На втором месте - Центральный федеральный округ (131,2 миллиарда рублей), на третьем - Приволжский (99,8 миллиарда рублей).