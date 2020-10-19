В КБР семья из четырех человек погибла из-за утечки угарного газа

Утечка угарного газа в одном из многоквартирных домов города Прохладный в Кабардино-Балкарии привела к гибели четырех человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, погибли члены одной семьи.

- По факту гибели людей прокурор республики организовал проверку. По ее результатам дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и обеспечение безопасности газового оборудования, - говорится в официальном аккаунте Прокуратуры КБР в Instagram.

Известно, что утечка произошла в двухэтажном доме на несколько квартир. Среди погибших нет несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.