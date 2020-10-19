В КБР установлен рекорд России по самому высокогорному погружению

Сотрудники поисково-спасательного подразделения "Нальчик", которое входит в Эльбрусский высокогорный отряд МЧС России, погрузились в озеро на высоте 3 600 метров над уровнем море. Уникальное погружение заявили в книгу рекордов России как самое высокогорное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

- Мероприятие прошло 18 октября в верховьях Хазнидонского ущелья Кабардино-Балкарии, его приурочили к 30-летию МЧС России, - рассказал начальник ПСП "Нальчик" Мухаммат Гулиев.

У озера каменистое дно, а температура воды доходила лишь до 4 градусов тепла, но это не помешало Геннадию Афаунову, Мазану Киштыкову и Тагиру Мехдиеву погрузиться на глубину 12 метров. На глубине Водолазы развернули флаг 30-летия МЧС и флаг спасательного отряда.