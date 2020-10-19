Александринский театр простится со знаковым спектаклем Валерия Фокина

25 октября на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге будет в последний раз дан спектакль режиссера и художественного руководителя театра Валерия Фокина "Ваш Гоголь. Последний монолог". Уход постановки из репертуара в театре считают окончанием важной главы в жизни Александринки.

Фокин увлекся Гоголем еще во время обучения в Щукинском училище, когда он инсценировал повесть классика "Нос" с Юрием Богатыревым и Константином Райкиным в главных ролях. Всего же за эти годы Валерий Фокин обращался к наследию Гоголя около двадцати раз. "Ваш Гоголь. Последний монолог" был поставлен в 2011 году для Малой сцены Александринского театра, а в 2016 году спектакль был перевыпущен на Новой сцене.

В основу спектакля легли не только художественные произведения писателя, но и его публицистика, письма и другие документы. В образе Гоголя предстают сразу два актера: Александр Поламишев воссоздает портрет литератора-дебютанта, который ищет свое место в столице империи, а народный артист России Игорь Волков подводит итоги жизненного пути Гоголя, находящегося на пороге вечности. Они же выйдут на сцену и в последнем представлении спектакля.