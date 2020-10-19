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19.10.2020 19:13
Рубрика: Общество

Платок от Валентина

Подросток с ДЦП расписывает платки, чтобы накопить на экзоскелет
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
На шелковых платках, которые расписывает житель Санкт-Петербурга Валентин Шанович, распускаются яркие цветы и струятся фантастические узоры. Фотографии этих произведений искусства на его странице в Instagram перемежаются с картинками, состоящими из чисел: 33, 50, 78, 100, 214… Это количество проданных платков. Каждый из них - шаг к заветной мечте подростка - экзоскелету.
Младшая сестра Настя вряд ли помогает Валентину, но мотивирует — точно. Фото: Instagram Валентина Шановича Младшая сестра Настя вряд ли помогает Валентину, но мотивирует — точно. Фото: Instagram Валентина Шановича
Младшая сестра Настя вряд ли помогает Валентину, но мотивирует — точно. Фото: Instagram Валентина Шановича

Валентин - светлый, оптимистичный парень. Он любит жизнь и умеет находить радость в мелочах. Несмотря на ДЦП, из-за которого с рождения лишен возможности ходить. Передвигаться без инвалидной коляски Вале помог бы экзоскелет. Подросток однажды испробовал такой и сразу понял - это его цель. Вот только стоит такой аппарат огромных денег - 3,95 миллиона рублей.

Фото: vesti
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Парень решил самостоятельно заработать на экзоскелет, продавая шелковые платки ручной росписи - это одно из его увлечений. Процесс дается непросто: юный мастер рисует левой рукой (правая сильнее парализована), а в каких-то технических моментах приходит на помощь мама. Еще всегда рядом вертится младшая сестра Настя. Вряд ли помогает, но мотивирует - точно.

Он уже подсчитал: для того чтобы набрать необходимую сумму, нужно продать 3800 платков. То есть в семнадцать раз больше, чем удалось на сегодня.

У Валентина и его друзей нет сомнений в том, что все получится. Его страница в Instagram пользуется популярностью, число подписчиков уже превысило 33 тысячи. Люди не скупятся на добрые слова, а те, кто уже приобрел авторский платок, выражают восхищение безупречной работой и идеальными цветовыми сочетаниями.

"Получила платок, он бесподобный! Пусть твоя мечта сбудется! Счастья и здоровья тебе, а мужеству твоему позавидует любой взрослый".

"Вы большой молодец! Восхищена вашими рукотворными шедеврами и силой духа. Самое важное, что вы не ищете легких путей, а идете к мечте через свой труд и талант".

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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"Спасибо вам и вашим родителям, что вы дарите такое чудо, красоту и веру в силу желания и победу! Дай Бог чтобы все случилось, как вы желаете!"

"Работай в удовольствие, но и отдыхай. Нас, желающих приобрести твои прекрасные платки и от души стремящихся тебе помочь, много. Я рада за тебя, ты окружен добрыми людьми, их теплыми сердцами, с необыкновенно отзывчивыми душами!"

После того как о Валентине рассказали журналисты, на него обрушилась популярность. Очевидно, что постов "платок ищет хозяйку" на его странице в соцсети в ближайшем будущем не появится - на шедевры от Шановича уже образовалась очередь.

Кстати, работы Валентина Шановича можно найти в соцсетях по хештегу #платокотвалентина.

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