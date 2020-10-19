Крупнейший в мире парусник "Седов" ошвартовался в мурманском порту

Экипаж судна, в составе которого 30 курсантов Мурманского государственного технического университета, столица Заполярья встретила густым снегопадом, который быстро сменило яркое солнце. Восторженных зрителей, пришедших посмотреть на воплощение морской романтики, из предосторожности на борт парусника не пустили. Но и без этого заход "Седова" в Мурманск стал событием для всего города.

- Он невероятно круто смотрится, как будто пришел сюда из древних времен. Прямо алые паруса для Ассоль! - восхищается Александра, которая приехала в Мурманск в гости из Нижнего Новгорода и впервые увидела парусник "Седов", ошвартовавшийся у пирса Мурманского морского вокзала 19 октября. - Вот бы побывать на нем! Я и не знала, что по морям все еще ходят настоящие парусные корабли.

Барк вышел на финишную прямую кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства Russian Sails 2020, которая проводится в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выйдя три месяца назад из Владивостока, всего за одну навигацию "Седов" преодолел весь Северный морской путь. Этим достижением за последние 140 лет не могло похвастаться ни одно парусное судно в мире.

Безусловно, сегодня парусник очень мало похож на тот корабль, каким он был сто лет назад, сойдя со стапеля верфи Круппа в Германии под именем Magdalene Vinnen II. Сегодня "Седов" - современное судно с главным двигателем, мощной электростанцией и комфортабельными каютами. Но работы с парусами по-прежнему ведутся здесь вручную, как век назад. Точно так же несут вахту на руле. Рулевое устройство на барке старого типа, матросы стоят за штурвалом на открытой части палубы, в дождь и ледяной ветер, которым так богаты арктические моря.

Барк вышел на финишную прямую кругосветной экспедиции Russian Sails 2020, которая проводится в честь 200-летия открытия Антарктиды

- Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море мы частично прошли под парусами, - рассказал капитан барка Виктор Николин. - Это около 600 миль из 7 тысяч. В Мурманске мы проведем неделю, пополним запасы продовольствия и сменим курсантский состав.

Символично, что первоначальный маршрут кругосветки не предусматривал прохождения Северного морского пути. Вместо него парусник должен был идти Панамским каналом. Но из-за коронавируса от южного варианта пришлось отказаться, поскольку пандемия сделала невозможными полноценные заходы в иностранные порты с увольнениями для экипажа и с "открытым бортом" для ознакомления местных жителей с легендой парусного флота России. Судно отправилось в высокие широты российской части Арктики, которые способны удивить не меньше, чем заграничная экзотика.

"Сопровождаемые гулом ветра и криками чаек, мы двинулись к мысу Желания, что находится на Новой Земле. Ветер без особого усилия до треска надувал паруса и раскачивал судно, словно бумажный кораблик, - так описывали свои впечатления во время плавания по Северному Ледовитому океану курсанты МГТУ Виктор Валяев и Илья Ермилов. - Нашими верными попутчиками стали животные, которые поражали своими размерами. Киты - а это были они, движущиеся огромной группой, пускали высокие фонтаны соленой воды, орошая борт судна. 23 сентября, как и обычно, паруса были набиты потоками сильного ветра. Волны раскачивали барк, еще сильнее убаюкивая и без того сонных курсантов, готовящихся к отбою. Как рукой сняло сон объявление старшего штурмана по общесудовой связи: "Внимание курсантскому составу и всем заинтересованным лицам! Сейчас вы можете пронаблюдать северное сияние!" Меньше чем за минуту ют был заполнен людьми, которые любовались необычной и очень красивой игрой света. Время будто остановилось на мгновение. Забыв о своих делах, все смотрели на прекрасное небо. А нам, мурманчанам, северное сияние напоминало лишь одно - дом. Он уже так близок, что даже не верится…"

Из Мурманска "Седов" отправится в Калининград, где завершится его второе кругосветное плавание.