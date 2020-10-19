Малком пропустит матч Лиги чемпионов против "Брюгге"

Во вторник "Зенит" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграет против бельгийского клуба "Брюгге". Накануне матча главный тренер команды Сергей Семак рассказал о ситуации с составом.

Не сможет помочь команде бразильский форвард Малком, испытывающий проблемы со здоровьем.

"Малком не сыграет, он не работает в общей группе. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные готовятся. Есть еще небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы", - приводит слова Семака сайт клуба.

По словам наставника команды, решение о составе на матч он будет принимать во вторник, учитывая состояние игроков.