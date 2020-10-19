Мэр Архангельска подал в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом глава города сам рассказал на своей странице в социальных сетях.

Игорь Годзиш отметил, что за последние годы в Архангельске велось активное строительство социальных объектов благодаря участию города в нацпроектах. Также чиновник поблагодарил подписчиков своей страницы, которые периодически сообщали ему о городских проблемах.

Мэром Архангельска Игорь Годзиш стал в 2015 году, до этого на протяжении трех лет он возглавлял министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Поморья.

Как сообщает администрация Архангельска, временно исполнять обязанности мэра города будет Даниил Шапошников, замглавы администрации города по вопросам экономического развития и финансам. Новый мэр столицы Поморья будет избран 20 октября на сессии Архангельской городской Думы.