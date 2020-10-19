Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике

В ходе испытаний малого ракетного корабля "Одинцово" в Балтийском море была впервые протестирована установленная на МРК зенитная система "Панцирь-М".

Комплекс выполнил стрельбы по мишеням М-6, поставленным истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота. Все цели были успешно поражены, пишет FlotProm со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее "Одинцово" протестировал в Белом море свое основное вооружение.

Корабль - третий в серии МРК проекта 22800 "Каракурт" и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса "Панцирь". "Одинково" оснащен также пусковыми установками крылатых ракет "Калибр" и 76-мм артутстановкой. 800-тонный корабль планируется передать Балтийскому флоту до конца года.

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