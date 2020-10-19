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19.10.2020,  
09:26
Текст:  Антон Валагин

Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

В ходе испытаний малого ракетного корабля "Одинцово" в Балтийском море была впервые протестирована установленная на МРК зенитная система "Панцирь-М".

Фото: Mike1979 Russia/Wikimedia.org
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Комплекс выполнил стрельбы по мишеням М-6, поставленным истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота. Все цели были успешно поражены, пишет FlotProm со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее "Одинцово" протестировал в Белом море свое основное вооружение.

Корабль - третий в серии МРК проекта 22800 "Каракурт" и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса "Панцирь". "Одинково" оснащен также пусковыми установками крылатых ракет "Калибр" и 76-мм артутстановкой. 800-тонный корабль планируется передать Балтийскому флоту до конца года.

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