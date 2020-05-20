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20.05.2020,  
13:51
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Начались испытания новейшего корабля проекта "Каракурт"

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области начались заводские ходовые испытания новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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На следующих этапах экипаж испытает различные системы вооружения корабля, выполнит комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням.

После завершения заводских и государственных испытаний МРК, построенный на судостроительном заводе "Пелла" для Балтийского флота, войдет в состав соединения малых ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Это будет уже третий "Каракурт" на Балтийском флоте. Первый - "Мытищи" - вошел в состав флота в декабре 2018 года, второй - "Советск" - в июне 2019-го.

Отличие от них МРК "Одинцово" в том, что это - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Справка "РГ"

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", построенный с применением технологии малой заметности, практически невидим для радаров противника. При небольших размерах (длина - 67 метров, ширина - 11 метров, водоизмещение - 800 тонн) ракетоносец очень серьезно вооружен. Главное оружие - универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

На вооружении также зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-М", современные комплексы управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионное вооружение, переносные зенитно-ракетные комплексы. Дальность плавания - 2,5 тысячи миль, автономность - 15 суток, скорость хода - 30 узлов.

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