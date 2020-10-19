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19.10.2020 20:41
Рубрика: Происшествия

Удар за колбасу

Пенсионерку осудили за убийство домашнего кота
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)
Леденящая душу история случилась в городке Харовск Вологодской области: подвыпившая пенсионерка убила своего кота за кражу колбасы. Как бы сильно ни был виноват Васька, женщина перешла грань и за это пошла под суд. Приговор однозначный: виновна.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кровавая драма разыгралась вечером 11 августа нынешнего года в прихожей квартиры пенсионерки. Женщина рассказала, что вернулась домой будучи выпившей. В спальне она поскользнулась на кошачьих фекалиях. Такое и трезвому человеку неприятно. Но трезвый хотя бы мыслит трезво. А у пьяного чувства удваиваются и даже утраиваются - в зависимости от градуса.

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Взбешенная женщина пошла на кухню и увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу с тарелки. В тот момент она окончательно потеряла контроль над собой.

"У кота был наложен корм, но он мало того что нагадил, еще и ел со стола мои продукты, - пояснила в суде пенсионерка. - В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола. Он не ударился, приземлился на лапы и побежал в сторону прихожей к дверям из квартиры. В тот момент я решила, что этот кот мне не нужен, что пользы от него никакой, что мышей он дома не ловит, только одна грязь. Я взяла из ящика стола кухонный нож и пошла догонять кота. Он стоял у дверей, я склонилась к нему и нанесла удар ножом в бок. Кот от удара взревел, я открыла двери и выставила его. Я посчитала на тот момент, что кот мой, что это мое домашнее животное, что я могу от него избавиться таким способом, он не показался мне излишне жестоким".

Хозяйка - теперь уже бывшая - Васьки проявила не только бесчеловечность, но и правовую безграмотность. Домашние животные хотя по закону и считаются имуществом, убийству не подлежат. Иначе хозяин может попасть под статью УК "Жестокое обращение с животными".

Взбешенная женщина решила, что пользы от кота никакой, мышей он дома не ловит, одна грязь от него. Она взяла кухонный нож и расправилась с Васькой, думая, раз кот принадлежит ей, убийство законно

На юридический взгляд ситуация выглядит так: "Подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, причинив сквозное колото-резаное ранение живота и брюшной полости. Желая коту смерти, пенсионерка не приняла мер к оказанию ему неотложной ветеринарной помощи и выставила в подъезд. На следующий день около 11.00 раненого кота нашли соседи и доставили в БУЗ ВО "Харовская районная станция по борьбе с болезнями животных", где его экстренно прооперировали. Однако 18 августа он скончался. Гибель животного находится в прямой причинно-следственной связи с преступными действиями подсудимой".

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Иными словами, преступление налицо. Мировой судья назначил харовчанке наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Ей нельзя выезжать за пределы района, менять место жительства без разрешения, выходить из дома с 23.00 до 06.00 следующего дня. Раз в месяц она должна являться в инспекцию ФСИН для регистрации.

Кстати, ранее пенсионерка привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику. В настоящее время эта судимость погашена.

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