Петербуржец задушил соседку-блокадницу

В Петербурге 30-летний мужчина подозревается в убийстве своей 83-летней соседки, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

В ведомстве отмечают, что женщина была задушена еще 6 октября в своей квартире.

По версии следствия, сосед задушил пенсионерку во время ссоры, а потом, осознав, что произошло, скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней мужчину задержали.

На судебном заседании на судебном заседании по избранию меры пресечения мужчина заявил, что признает свою вину.

О погибшей женщине известно, что она является жительницей блокадного Ленинграда.