Пропавших при гибели судна в Заполярье людей будут искать с воздуха

Поиски трех человек, которые пропали без вести во время гибели маломерного судна "Юбилейный" в Баренцевом море, будут вести не только наземными средствами, но и с воздуха. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, информация о гибели судна поступила вечером 17 октября по системе 112. Это случилось в Баренцевом море восточнее Вайда-губы полуострова Рыбачий. Выяснилось, что "Юбилейный" сел на мель.

На судне находилось десять человек, из которых семеро были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в Лиинахамари для оказания медицинской помощи. Еще трое пострадавших пока не обнаружены.

Наземная группа сотрудников экстренных служб обследует береговую линию Рыбачьего. Для поисково-спасательных работ под водой туда направлены водолазы.