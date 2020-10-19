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19.10.2020 10:26
Рубрика: Происшествия

Пропавших при гибели судна в Заполярье людей будут искать с воздуха

Текст: Алексей Михайлов

Поиски трех человек, которые пропали без вести во время гибели маломерного судна "Юбилейный" в Баренцевом море, будут вести не только наземными средствами, но и с воздуха. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Напомним, информация о гибели судна поступила вечером 17 октября по системе 112. Это случилось в Баренцевом море восточнее Вайда-губы полуострова Рыбачий. Выяснилось, что "Юбилейный" сел на мель.

На судне находилось десять человек, из которых семеро были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в Лиинахамари для оказания медицинской помощи. Еще трое пострадавших пока не обнаружены.

Наземная группа сотрудников экстренных служб обследует береговую линию Рыбачьего. Для поисково-спасательных работ под водой туда направлены водолазы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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