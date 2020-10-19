Семак выразил уверенность, что "Брюгге" сохранил атакующую мощь

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пожелал выздоровления игрокам "Брюгге", у которых был выявлен коронавирус, и отметил, что бельгийский клуб все равно сохранил атакующую мощь.

В понедельник, 19 октября Семак во время общения с журналистами поделился своими мыслями о предстоящем матче. Не забыл он и о том, что три игрока соперника не поехали в Санкт-Петербург из-за положительных тестов на коронавирус.

"Хочется пожелать здоровья заболевшим, чтобы все прошло в легкой форме. Что касается опасений, то нужно делать свою работу. Что касается игровой части, то я не думаю, что серьезным образом повлияли выявленные зараженные игроки в составе. Скорее, дисквалификация Дели, которая с большой долей вероятности внесет изменения в тактическую схему команды. В остальном - если сравнивать прошедший матч в чемпионате, за исключением вратаря Миньоле, будет два-три изменения в составе, не больше. Поэтому вся боевая атакующая мощь сохранилась. Единственный вопрос для тренера - линия обороны. В любом случае, во всех сочетаниях они уже играли, поэтому это будет не новая схема. Если она будет", - сказал Семак.