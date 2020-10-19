Столетняя жительница Череповца победила COVID-19

В Череповце из монопрофильного госпиталя выписали ветерана Великой Отечественной войны Александру Ивановну Синявину. Она победила коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Александре Ивановне в нынешнем ноябре исполнится 101 год. Она родилась в деревне Большие Стражи под Череповцом. В годы Великой Отечественной войны служила сандружинницей в санитарном поезде № 115. Награждена медалями.

После выписки участницу войны окружили заботой и любовью родственники. У нее трое детей, пятеро внуков и шесть правнуков.