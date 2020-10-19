В Усинске ввели режим ЧС из-за утечки нефтепродуктов

В городе Усинске ввели режим ЧС. Соответствующее постановление подписал мэр городского округа Николай Такаев.

Как следует из документа, причина - утечка нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе на реке Колва. Радужная пленка наблюдается в пределах Усинска.

Пресс-служба компании, ведущей добычу на территории Харьягинского месторождения, сообщила: отказ трубопровода зафиксирован в районе дюкерного перехода через реку. Для его локализации организовали доставку боновых заграждений, техники и персонала. Ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента.