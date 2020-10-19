В Коми запретили въезд в село, где около 50 человек заболели COVID-19

Власти Усть-Куломского района Республики Коми запретили жителям села Мыелдино покидать пределы населенного пункта. Причина - коронавирусная инфекция. По данным центральной районной больницы, в этом населенном пункте выявлено около 50 человек с признаками инфекции.

Об этом официально сообщает администрация муниципалитета. Из почти полусотни заболевших шесть человек госпитализированы с диагнозом "внебольничная пневмония".

Чтобы остановить рост инфицированных, в селе ввели ограничения: запрет на въезд и выезд населения на общественном и личном транспорте. Исключение делают лишь для экстренных служб, доставки продуктов питания, а также в случае жизненной необходимости. Все заболевшие должны изолироваться у себя в домах.

Временно приостановлена работа образовательных учреждений и клуба. Жители обязаны соблюдать санитарные нормы: дистанцию, носить маски и перчатки. И вообще им рекомендовали по возможности меньше ходить по селу. Сотрудники полиции будут патрулировать населенный пункт.

Особую рекомендацию высказали по поводу похорон уроженки Мыелдино, которая жила в селе Визинга и умерла от коронавирусной инфекции в больнице Сыктывкара. Родственников и знакомых просят не участвовать в похоронах.