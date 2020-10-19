В Петербурге четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Петербурге на улице Купчинской в ДТП попал школьный автобус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что на перекрестке улиц Купчинской и Малой Балканской в микроавтобус "ГАЗель", где были дети, въехал автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

В результате микроавтобус перевернулся на бок.

С травмами средней степени тяжести с места происшествия госпитализировали четырех школьников и водителя микроавтобуса.

По факту ДТП в региональном управлении ГИБДД начата проверка.