В Петербурге ресторанам запретят работать по ночам из-за COVID-19

В Петербурге будет введен запрет на работу предприятий общественного питания после 23.00, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Таким образом, городские власти планируют бороться с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, по словам Елина, рестораны выполняют две функции, они не только кормят, но и развлекают. Вице-губернатор отметил, что "развлекаться и передавать вирус в жарком танце сегодня не время".

Пока документ, регламентирующий работу ресторанов в новых условиях, не обнародован.

Из нынешних формулировок очевидно, что после 23.00 будут закрыты рестораны и ночные клубы. Открыт вопрос с круглосуточными точками общепита на вокзалах и в аэропорту.