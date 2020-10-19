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Рубрика: Общество

Перезагрузка на марше

В Заполярье создается Центр арктических компетенций
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 235(8289)
Обеспечение экономики Мурманской области квалифицированными кадрами стало одним из важнейших стратегических направлений развития системы профессионального образования Кольского Заполярья. В регион приходят крупные компании, объем заключаемых инвестиционных контрактов достигает нескольких миллиардов рублей. Их проекты становятся ядром, вокруг которого формируются новые экономические ниши, для освоения которых бизнесу требуются квалифицированные специалисты.
Вузы Мурманска особый акцент делают на подготовку специалистов по освоению Арктики. Фото: Дмитрий Дубов Вузы Мурманска особый акцент делают на подготовку специалистов по освоению Арктики. Фото: Дмитрий Дубов
Вузы Мурманска особый акцент делают на подготовку специалистов по освоению Арктики. Фото: Дмитрий Дубов

Чтобы реализовать их потребность в трудовых ресурсах, в регионе стартовал комплекс масштабных мероприятий, целью которого является трансформация системы высшего образования, направленная на максимальный учет потребностей растущего рынка труда. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил для форума "Сильные идеи для нового времени" свой проект по развитию "третьей миссии" Мурманского государственного технического университета. Глава региона предложил трансформировать МГТУ в "глобальный университет" с международной кооперацией и исследователями мирового уровня, а также расширить направления подготовки специалистов для освоения Арктики, создав на базе университета Центр арктических компетенций.

Фото: Photoxpress
Дистанционный формат расширит доступ к качественному образованию

"МГТУ в своем развитии должен ориентироваться на вызовы и задачи, которые стоят перед нашей страной, на требования и запросы государства, работодателей, студентов и их родителей, - подчеркивает Андрей Чибис. - Университет должен стать не просто "кузницей кадров", а просветительским и научным центром".

В частности, губернатор предложил усилить и расширить подготовку студентов по ключевому направлению - логистике, а также по развитию территорий, освоению минеральных ресурсов на Арктическом шельфе, развитию арктической экосистемы, биоресурсов и биотехнологий, техносферной безопасности. В вузе уже приступили к реализации новой и современной образовательной программы по подготовке дорожных строителей.

Официальным партнером университета, как заявил глава региона, станет Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), рассматривающая МГТУ как площадку подготовки кадров для своих заводов. В ближайшее время предполагается отработать весь пакет документов для реализации стратегических для технического университета решений.

Преобразования коснутся и второго регионального вуза - Мурманского арктического государственного университета. Напомним, это крупнейший и старейший вуз за полярным кругом, существующий с 1939 года. В 2017 году университет получил статус опорного вуза России. Он входит в пятерку основных вузов, которым предстоит реализовать программу по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, разработанную министерством развития Дальнего Востока и Арктики.

Здесь разрабатываются учебные программы с учетом арктической специфики региона, на сегодня их создано почти 150. К примеру, именно в МАГУ с 2019 года готовят врачей, ориентированных на специфику работы именно в Заполярье, а в 2020 году введены программы обучения по направлению "Транспортное планирование".

Как отмечают в опорном вузе, последние несколько лет были годами настоящих перемен в университете. В результате реализации проекта "Арктика. Образование. Перезагрузка" появилась новая образовательная модель, которая дает возможность студентам получить профессиональные навыки, ориентированные на конкретного работодателя. Образование в университете стало более практико-ориентированным и основанным на мировом принципе "обучение через всю жизнь". Кроме того, арктическая повестка научных исследований привела к тому, что Арктика стала в фокусе не только технических исследований, но и социально-гуманитарных областей знания.

Фото: iStock
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В 2021 году МАГУ рассчитывает получить дополнительные 250 бюджетных мест по ряду специальностей. По просьбе руководства университета губернатор Андрей Чибис обратился с письмом в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой выделить МАГУ дополнительные контрольные цифры приема на 2021 год. В основном запрос касается педагогических, медицинских и производственных специальностей - таких, как металлургия, автоматизация производства.

"Север становится стратегической территорией для нашей страны. Арктика - единственная неразделенная территория мира, и сейчас идет геополитическая борьба за то, кто будет влиять на процессы, происходящие здесь, - резюмирует Андрей Чибис. - Значение арктического фактора в экономике будет только расти. А значит, специальности, востребованные в арктических проектах, имеют гигантский потенциал развития".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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